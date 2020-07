Covid, in Lombardia 82 nuovi casi e 3 morti

Fotogramma

Tre morti e 82 nuovi casi positivi al coronavirus oggi in Lombardia, di cui 12 'debolmente positivi' e 30 a seguito di test sierologici. Scendono a 139 (-10) i ricoverati non in terapia intensiva colpiti dalvirus.Questi i dati aggiornati diffusi dalla regione.

Nel dettaglio, i nuovi casi di coronavirus suddivisi per province lombarde vedono maggiormente colpita Bergamo con 27 nuovi casi, seguita da Milano con 17 (di cui 12 a Milano città), poi Varese con 15, Brescia con 6, Cremona 3, Monza e Brianza 3, Pavia 3, Como 1, Mantova 1. A Lecco, Lodi e Sondrio 0 contagi.