"Le due talpe hanno ripreso la corsa verso piazza Venezia, i lavori della Metro C vanno avanti. L'obiettivo è chiudere il tratto fino a piazza Venezia entro il Giubileo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la visita al cantiere della Metro C al Colosseo.

"Entro il Giubileo l'obiettivo è avere su piazza Venezia la parte superficiale completa, senza lavorazione in corso, continuando la lavorazione in sotterranea senza che questo abbia un impatto sull'evento giubilare", ha spiegato la sindaca. La stazione di piazza Venezia non sarà dunque operativa per il 2025, al contrario della fermata Colosseo.

"La stazione Colosseo per il Giubileo sarà pronta e funzionante", ha chiarito l'assessore alla Città in Movimento di Roma, Pietro Calabrese, nel corso della visita al cantiere.