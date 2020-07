Strage Bologna, il 2 agosto Casellati in piazza Maggiore

Fotogramma

Il 2 agosto, in Piazza Maggiore a Bologna, in occasione del 40esimo anniversario della strage alla stazione del 1980, in rappresentanza delle massime istituzioni dello Stato si attende l'arrivo della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Lo riferisce all’AdnKronos Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime.