Coronavirus, zero decessi in Lombardia

In Lombardia non si sono registrati morti per coronavirus nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Regione. I posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, mentre crescono i ricoverati meno gravi: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 144. In un giorno sono invece 235 i guariti dal virus e i dimessi dagli ospedali. A fronte di 9.860 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 nella regione sono 53, di cui 19 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici.

In particolare, nel milanese sono 22 i nuovi casi di Covid19 e undici di questi sono in città. A Bergamo sono otto i positivi al virus, a Brescia sette. A Sondrio zero. Tre i nuovi casi a Lodi e Mantova, uno a Como, Cremona, Lecco e Varese. Due a Monza e Pavia.