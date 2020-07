Covid, virologo Pregliasco: "Trend fa ben sperare"

Foto Fotogramma

"I dati diffusi oggi dalla Protezione Civile e il monitoraggio di Iss e ministero della Salute ci dicono che, nonostante le aperture e alcune intemperanze, il trend di Covid-19 nel nostro Paese fa ben sperare". Lo dice all'Adnkronos Salute il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Prelgiasco, che sottolinea "l'importanza a questo punto di rafforzare il sistema per l'individuazione dei focolai, che vanno spenti al più presto",

"Ma dobbiamo dire anche che possiamo fare la nostra parte come cittadini, non sottovalutando Covid. Non siamo menagrami - afferma il virologo, rintuzzando le critiche - ma restiamo ottimisti e prudenti".