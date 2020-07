Omicidio Cerciello, fiaccolata a Roma: Mario vittima di violenza gratuita/Foto

Foto Adnkronos

Lacrime, preghiere e tanta commozione a Roma, nel quartiere Prati, dove questa sera una fiaccolata ha voluto rendere omaggio a Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei Carabinieri, ucciso la notte tra il 25 e il 26 luglio dello scorso anno.

Un evento voluto e organizzato dalla segreteria nazionale Sim Carabinieri e dalla segreteria regionale Sim CC Lazio e un modo, affermano gli organizzatori, per "mantenere vivo il ricordo di Mario, della sua generosità, del suo altruismo". "Morto a causa dell’ingiustizia e dell’indifferenza. Mario ha dato tutto se stesso", hanno dichiarato insieme i tre parroci presenti che hanno letto il rosario e dato la benedizione ai presenti.

In tanti hanno voluto partecipare al suo ricordo, proprio lì, in Via Pietro Cossa, dove l’anno scorso undici coltellate ferirono a morte il vice brigadiere. Per il delitto sono a processo due studenti americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth.

La famiglia è rimasta a lungo in silenzio, a pregare, ancora visibilmente distrutta dal lutto. "Un dolore troppo grande", si è lasciata sfuggire la vedova Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio, che, con un filo di voce, ha ringraziato tutti i partecipanti.

"Ci inginocchiamo per Mario e per tutte le vittime delle violenza gratuite. Il nostro vice brigadiere è morto mentre faceva il suo lavoro, non lo dimenticheremo mai. Il suo ricordo è sempre vivo e saremo qui, ogni anno, finché non otterremo giustizia", ha dichiarato Antonio Serpi, segretario generale Sim Carabinieri.

"Mario è uscito come tutti i giorni e non è più tornato a casa dalla sua famiglia. Un giorno ci dovranno spiegare il perché", ha concluso.