"Vendo gli ovuli a 100 euro", il carabiniere intercettato

"Devo prendere una panetta (di hashish, ndr) e faccio gli ovuli. Minchia, gli ovuli li vendiamo subito… Ogni ovulo lo vendo a 100, 120 euro. Li vendo a occhi chiusi, che spettacolo". Parlava così, secondo le intercettazioni riportate negli atti dell’indagine, l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, principale indagato nell’inchiesta della procura di Piacenza che ha ricostruito come i militari in servizio nella caserma Levante avessero messo in piedi un giro di arresti illegali, spaccio di droga, pestaggi ed estorsioni fin dal 2017.

"Io se gli faccio vedere gli ovuli quello impazzisce", prosegue Montella parlando con Daniele Giardino, uno dei pusher finiti in carcere mercoledì, e riferendosi a uno dei suoi galoppini, "gli dico: 'Io li ho pagati cari, se li vuoi stanno a tot’".