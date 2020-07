Coronavirus, altri 5 morti e 255 nuovi casi

(Fotogramma)

Altri 5 morti in Italia per coronavirus. I decessi dall'inizio dell'emergenza, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 35.107. Rispetto a ieri sono stati registrati 255 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono segnalati altri 126 guariti: nel complesso, sono 198.446. I pazienti ricoverati con sintomi sono 735 (+4), di cui 44 (+3) in terapia intensiva.

Finora sono stati effettuati 6.560.572 tamponi (+40.526 da ieri), mentre sono 5 (Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata) le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

I numeri dell'emergenza in Italia

In Lombardia nessun decesso per il terzo giorno di fila