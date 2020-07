Covid, Vaia: "Investire su scuole e trasporti non più rinviabile"

Fotogramma

"Occorre rafforzare e investire sulla sicurezza di scuole e trasporti. Questi sono oggi i temi non più rinviabili e che impattano ed impatteranno sempre di più, anche della temuta e troppo avventatamente paventata seconda ondata che saremo in grado di fronteggiare se tutti, ma veramente tutti, faremo la nostra parte”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, rimarcando quanto oggi ci siano alcuni temi, come quello appunto dei trasporti e delle scuole, che stanno passando in secondo piano ma "sono fondamentali" nel fronteggiare una eventuale recrudescenza dei casi Covid-19.