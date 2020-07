Migranti, maxi fuga da centro accoglienza Caltanissetta

(Fotogramma)

"Chiederò al governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago." Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino così commenta a caldo la notizia della fuga di un gruppo di extracomunitari ospiti al centro di accoglienza. "Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto-dice Gambino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare."