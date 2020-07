Coronavirus, D'Amato: "Nel Lazio oggi 13 casi"

(Afp)

"Oggi abbiamo 13 casi di Covid-19 e un decesso". Dei nuovi contagi, "otto sono casi di importazione: uno di nazionalità del Bangladesh, due dalla Spagna, due dall'Afghanistan, uno dal Pakistan, uno dall'Egitto e una donna da Capoverde con link con l'Arabia Saudita". A illustrare i dati è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che annuncia: "Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman".

Nelle province si registrano due nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. I casi riguardano la Asl di Rieti: si tratta di due uomini di nazionalità afgana, con link a casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 1 sono due i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore: uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I, il secondo una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a Capri. Nella Asl Roma 2 si registrano due nuovi casi nelle ultime 24 ore: una donna di Capoverde con link familiare ad un caso di rientro dall'Arabia Saudita, e un uomo residente e di rientro dalla Spagna ora trasferito allo Spallanzani. Nella Asl Roma 5 si segnala un caso nelle ultime 24 ore e riguarda una persona di rientro dalla Spagna, per la quale sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Nella Asl Roma 6, dei sei nuovi casi nelle ultime 24 ore uno riguarda un uomo su segnalazione del medico di medicina generale, tre donne in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo di nazionalità egiziana a Pomezia per il quale è stata avviata l'indagine epidemiologica e un uomo di nazionalità del Pakistan con link a un caso già noto e isolato.

Nel Lazio attualmente, fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità, sono 944 i pazienti positivi a Covid-19, di cui 193 ricoverati e 9 in terapia intensiva, mentre 742 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 861, i guariti salgono a 6.762 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.567.