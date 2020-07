Migranti, Alarm phone: "Barcone con 95 persone in difficoltà"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un barcone con a bordo 95 persone è in difficoltà nel Mediterraneo centrale. A renderlo noto è Alarm Phone che su Twitter scrive: "Alle 5.05 Abbiamo allertato le autorità di una barca con 95 persone in pericolo da 33 ore ma non ci sono soccorsi in vista". Un mercantile sta monitorando la situazione senza assistere. "Per quanto saranno lasciate a soffrire e a rischio di affogare? Per quanto potranno sopravvivere?", conclude Alarm Phone.