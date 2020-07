Roma, pino cade su auto in transito a piazza Venezia: ferita una donna

(Fotogramma)

Un pino è caduto sulla carreggiata colpendo un'auto in transito a Piazza San Marco, la piccola piazza adiacente a piazza Venezia. A bordo della vettura, una mercedes, c'era una donna di 51 anni, che è rimasta ferita, in modo non grave, ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale al San Giovanni. Sul posto la polizia di Roma Capitale del gruppo Trevi.