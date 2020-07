Scuola, test sierologici anche a studenti: la bozza del protocollo

(Afp)

Test sierologici per tutto il personale scolastico e, a campione, per gli studenti. E' quanto prevede la bozza del protocollo d'intesa tra Miur e sindacati per garantire l'avvio dell'anno scolastico.

In particolare la bozza prevede di "attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica".

La bozza prevede che "saranno a questi fini adottati i criteri di: volontarietà di adesione al test; gratuità dello stesso per l’utenza; svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche".

Il documento, inoltre, prevede l'"individuazione in tutte le scuole del medico competente che effettui il servizio di sorveglianza sanitaria" e contempla la possibilità di "richiedere al Commissario straordinario di provvedere, ove le autorità sanitarie ne valutino la necessità, alla distribuzione di mascherine per il personale scolastico e gli studenti in condizione di lavoratore e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche".