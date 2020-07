Zaia: "Virus se ne andrà fuori dalle palle, non so quando"

"Speriamo che come è venuto se ne vada fuori dalle palle, così è finita. Ma accadrà così, non so quando. Ma in tutte le storie delle epidemie è accaduto così". E' un passaggio della conferenza di Luca Zaia, governatore del Veneto. "Ho sentito dire spesso che in Veneto gli ospedali si stanno riempiendo... Io vi do i dati, dite qual è la situazione... Non so dire della virulenza, so che a parità di contagiati l'effetto clinico è diametralmente opposto: con questi numeri, in inverno avevamo il caos", dice fotografando la situazione.

"Sono 1.184.670 i tamponi effettuati ad oggi nel Veneto, a dimostrazione che li abbiamo sempre fatti e mai a qualcuno venga il dubbio che abbiamo diminuito o smesso di farli, rappresentano l'unico strumento diagnostico", aggiunge.

In particolare "sono 19.825 i positivi, 875 in più rispetto al 18 maggio, unica data per me importante e che ha segnato la riapertura delle attività in tutta Italia - Dopo oltre due mesi 2717 persone sono in isolamento, rispetto ai 3870. Sono aumentati i dimessi, oggi 3741 rispetto ai 3187 del 18 maggio. Allora i ricoverati erano 541, oggi sono 114, dei quali 31 positivi, 83 negativi, 6 in terapia intensiva. Sono aumenti i morti, 2064 rispetto ai 1803 del 18 maggio, dovuti al fatto che abbiamo trascinato tutte le situazioni critiche, vero è che i morti in ospedale erano 1322 e oggi sono 1444".