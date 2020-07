Capua: "Covid si espande con incontri non protetti, usiamo il cervello"

Ilaria Capua (foto di Isabella Balena)

"Il Cov 19 è un virus che si sta endemizzando in una nuova specie: Homo Sapiens. Si espande grazie a incontri non protetti cioè senza mascherina, igiene e distanza. La seconda ondata colpirebbe i più fragili. Teniamoli fuori dalle terapie intensive. Usando il cervello". Lo raccomanda su Twitter la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida.