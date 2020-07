Caldo, venerdì da bollino rosso in 10 città

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Caldo africano sull'Italia con i termometri voleranno fino a 40°C, in particolare sulla Toscana, con punte anche superiori sulle zone interne delle due Isole maggiori. Non andrà meglio sul resto del Paese, con 38°C diffusi sulle basse pianure del Nord e su parte del Lazio.

Se domani saranno 'solo' due le città da bollino rosso, venerdì saranno ben 10: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino.

Il Livello 3, cioè quello da Bollino rosso, come si legge sul sito del minsietro della Salute indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".