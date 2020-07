Capua: "Al Covid non importano scaramucce"

(Fotogramma)

"Sintesi essenziale per le scaramucce di oggi. Al CoV non interessa se sei negazionista o prudente. Se ti incontra, replica e se sei un ospite particolare (fragile, 'over' o anche sfortunato) ti manda all'ospedale. TI x 10 gg costa come un piccolo appartamento. Spendiamoli meglio". Lo scrive su Twitter la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida.