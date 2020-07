Covid, ancora zero decessi in Lombardia

Fotogramma

Nessun nuovo decesso, 46 nuovi positivi (di cui 18 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologici), +161 guariti e zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio. Questi, in sintesi, i dati più significativi relativi al coronavirus nella Regione Lombardia di oggi.

I tamponi effettuati sono 8.658 per un totale complessivo di 1.280.533. Quanto ai pazienti guariti/dimessi, il totale complessivo dall'inizio dell'emergenza è di 72.689 (+161) (70.822 guariti e 1.867 dimessi). Stabile la terapia intensiva, con 13 pazienti ricoverati. Quelli ricoverati non in terapia intensiva sono invece 154 (+3). Dall'inizio dell'emergenza sono invece 16.802 le persone che hanno perso la vita nella Regione.

Più in dettaglio, sono 13 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 6 a Milano città. Quanto alle altre province, i nuovi casi a Bergamo sono 7, a Brescia 10, a Como 1, a Cremona 2, a Lecco 1, a Mantova 6, a Monza 4, a Varese 2.