Più ansiolitici e meno 'pillola blu', il Covid cambia gli acquisti in farmacia

(Fotogramma)

Più vitamina C, meno 'pillola blu', corsa alla scorta di idrossiclorochina acquistata di tasca propria in farmacia, aumento dell'uso di ansiolitici. Mentre in Italia il numero dei positivi a Covid-19 cresceva giornalmente nell'ordine di migliaia di casi, come si muovevano i consumi di farmaci sul territorio nazionale? A svelarlo è un rapporto presentato oggi dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa e realizzato con Osmed, l'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'effetto Covid si è abbattuto non solo sugli ospedali ma anche sulle farmacie, dove alcuni prodotti in particolare hanno preso il volo.

"Le categorie o i principi attivi per cui le farmacie pubbliche o private si sono approvvigionate maggiormente in modo significativo, in vista di erogazioni dirette ai pazienti, sono state: idrossiclorochina, farmaci a base di acido ascorbico (vitamina C), ansiolitici per uso non parenterale e prodotti a base di vitamina D e analoghi, quest'ultimo tuttavia non significativo", rilevano gli autori del report. Dall'altro lato, invece, "in corrispondenza del lockdown" si registra "una marcata riduzione negli acquisti di inibitori della fosfodiesterasi (sildenafil, tadalafil, e così via)", farmaci come appunto la pillola blu, usati per la disfunzione erettile. "Tale contrazione è confermata anche nel mese di aprile ed è complessivamente una riduzione significativa se si confronta il periodo pre-Covid con il periodo post".

Tanto che gli autori del rapporto si spingono a sottolineare: "Considerata l'indicazione principale delle molecole afferenti a questa categoria, ovvero la disfunzione erettile, tale riduzione potrebbe essere ricondotta ad una modifica nei comportamenti abituali con conseguente riduzione nel ricorso a questi farmaci in corrispondenza della quarantena".