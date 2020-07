‘Sfida accettata’: anche giuriste di Adgi si uniscono alla challenge virale

"Sfida accettata!". Anche le giuriste italiane di Adgi partecipano con i loro scatti in bianco e nero alla challenge tutta femminile di Women Supporting Women ( #womensupportingwomen #challengeaccepted ) "La vera sfida resta per noi quella di contribuire con positività all'affermazione dei diritti e della dignità delle donne in ogni ambito, attraverso l'attività associativa e con l'impegno quotidiano nella professione", sottolineato l’avvocato Irma Conti, cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulle donne e presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia (Adgi).

Quindi l’appello: "unisciti a noi e alle tantissime star e celebrità di tutto il mondo per sensibilizzare la solidarietà fra donne, posta e taggaci sulla tua foto in bn" con gli hashtag #ADGI #associazione #donne #giuriste #Italia #womeninspiringwomen #paritàdigenere #dignità #giustizia #pregiudizi #leggi #discriminazione #giurisprudenza #comunità #womenpower #girlpower #womenempowerment #thatsfab #siamodonne #donneforti #cosedadonne #cosedaragazze #genderequality #stopviolenceagainstwomen #womenempowerment #womenhelpingwomen #girlpower.

Secondo la presidente di Adgi la partecipazione a tale iniziativa è un modo per ‘fotografare’ al mondo “la nostra presenza e la nostra determinazione in un momento nevralgico sia perché siamo un paese arretrato sulla politica di genere e sia perché ancora non abbiamo manifestazioni effettive di un cambio di passo indispensabile”.