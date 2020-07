Sgarbi sbotta: "Non prendiamo per il c... bambini con mascherine"

Foto Ipa/Fotogramma

Vittorio Sgarbi sbotta nel corso dell'audizione del commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri in Commissione Cultura, sull'avvio dell’anno scolastico e la seduta viene sospesa per qualche istante. "Nessun medico ci ha detto che la mascherina è necessaria, Borrelli ha detto il contrario e alcuni medici che è necessaria solo in ambito sanitario. Dobbiamo prendere per il culo i bambini costringendoli a portare una finzione?", ha detto Sgarbi. A quel punto il presidente della Commissione ha invitato Sgarbi alla calma ma lui è sbottato pronunciando diverse parolacce e la seduta è stata sospesa per qualche istante.