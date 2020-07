Spallanzani, ok a due tamponi rapidi: uso in stazioni e aeroporti

Foto Fotogramma

Hanno superato l'esame dell'Istituto Spallanzani di Roma i due test rapidi naso-faringei che potrebbero essere presto utilizzati nelle stazioni, per le verifiche sui passeggeri dei bus provenienti da Paesi a rischio, e all'aeroporto di Fiumicino. Come aveva già annunciato la scorsa settimana l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa alla Regione.

I due test - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - sarebbero stati giudicati affidabili e l'Istituto romano avrebbe già inviato la relazione al ministero della Salute che deciderà in merito. Ma uno dei due tamponi avrebbe una maggiore attendibilità ed è quello che si basa sulla tecnologia dell'immunofluorescenza.