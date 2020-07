Corinaldo, l'avvocato dell'imputato: "Riduzione pena abbastanza consolatoria"

Afp

di Silvia Mancinelli

"Intanto il primo successo è stato aver fatto saltare l’associazione per delinquere perché ora in appello avremo molto più spazio per contestare il concorso. La riduzione della pena è abbastanza consolatoria però non tanto per il fatto che il mio assistito è estraneo al tumulto che è successo e fa fatica a pensare di aver avuto la stessa condanna degli altri. Aspettiamo ora le motivazioni e vedremo". Così all’Adnkronos l’avvocato Dario Marchiò, legale di Souhaib Haddada, imputato nel processo sulla strage di Corinaldo, commenta la sentenza pronunciata poco fa dal Gup Paola Moscaroli nell’aula 1 del Tribunale di Ancona.