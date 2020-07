Covid, Ricciardi: "Alcuni Paesi hanno allentato guardia"

(Foto Afp)

"Non facciamo come gli altri Paesi che hanno allentato la guardia, come ad esempio la Spagna". E' l'appello di Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all'Università Cattolica. L'esperto guarda alla situazione internazionale e non ha dubbi: "Alcuni paesi - dice intervenendo al webinar 'Andare in vacanze in maniera consapevole e responsabile' promosso da Canova Club - hanno aperto troppo presto".

"La Spagna ha fatto scelte eclatanti", l'effetto è che "hanno rimesso in circolazione il virus in maniera rilevante". Scelte eclatanti, continua Ricciardi, "si sono viste in Spagna, ma anche in Francia in parte, in Israele, in alcuni Paesi balcanici ed in Est Europa".