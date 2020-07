Incidente in monopattino a Torino, trauma cranico per un giovane

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ancora un incidente in monopattino a Torino. Questa mattina un giovane poco più che ventenne è caduto mentre stava percorrendo una via del centro città. Finendo a terra, secondo i primi accertamenti, avrebbe battuto violentemente il capo riportando un lieve trauma cranico.

Soccorso dai sanitari del 118 e’ stato portato in ospedale. Sveglio e cosciente, è tenuto in osservazione per precauzione come da protocollo per qualche ora, poi dovrebbe essere dimesso.

.