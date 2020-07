Migranti, 28 positivi al Covid a Porto Empedocle. Sindaco: "Situazione grave"

(Afp)

Ci sarebbero 28 positivi al Covid 19 fra i migranti arrivati mercoledì a Porto Empedocle da Lampedusa. Nell'hub della cittadina in provincia di Agrigento, che dovrebbe servire solo per l'identificazione dei migranti, al momento ci sono 530 persone. "Non abbiamo ancora la conferma ufficiale - dice all'Adnkronos il sindaco Ida Carmina - ma la situazione è grave".