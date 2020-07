Open Arms, Casarini: "Stavolta Salvini non può scappare"

(Foto Fotogramma)

"Finalmente, come succede per tutti i comuni cittadini, Salvini sarà sottoposto a regolare processo per i crimini, gravi, dei quali è accusato. Invece di scappare, protetto da un privilegio, questa volta dovrà spiegare, davanti ad un tribunale, il motivo per cui ha inflitto pesantissime sofferenze a 151 esseri umani, innocenti, che avevano tutto il diritto di essere aiutati". Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini, capomissione di mare Jonio o di Mediterranea Saving Humans, dopo il sì del Senato allla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno per il caso Open Arms.

"Prima o poi, per i crimini che vengono commessi nel Mediterraneo centrale e nei campi di concentramento in Libia, anche con i finanziamenti e la complicità di governi europei, ci sarà una Norimberga- dice -Non è questo il caso, ma mi sembra un passo avanti. Chi usa il suo potere per calpestare i diritti umani non può rimanere impunito".