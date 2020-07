Scuola: Rusconi (Anp Lazio), 'allarme smaltimento banchi, ministero Ambiente vigili'

Tra le questioni da affrontare urgentemente in vista della ripresa di settembre e del rinnovo degli arredi scolastici c'è la questione smaltimento banchi. Il bando Arcuri prevede "quale servizio aggiuntivo - se offerto dall’operatore economico - il ritiro di banchi usati e/o sedute usate, regolarmente disinventariati perché 'fuori uso', e relativo conferimento ad impianti di recupero o smaltimento, ferma la tracciabilità del suddetto conferimento". E se "l'operatore economico" non offre il servizio che fine faranno i banchi?

"Li dovranno ritirare gli enti locali, in base a quanto stabilito dalla legge Masini. Si spera lo facciano in tempi brevi o metteranno a rischio studenti e personale scolastico". A rispondere all'Adnkronos è Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio che aggiunge: "Chiediamo a garanzia una supervisione del Ministero dell'Ambiente, che non è stato ancora chiamato in causa e delle sue ramificazioni regionali. Il problema non è ancora stato affrontato ed il danno potenziale oltre che sul fronte sicurezza è economico ed ecologico".

"E' necessario che a livello ministeriale si intervenga per evitare che gli enti locali possano pensare di lasciare accatastati nei magazzini o nei cortili delle scuole i vecchi arredi. Non possono infatti per legge e motivi di sicurezza essere abbandonati negli edifici scolastici - ribadisce - E non sono proprietà della scuola ma del comune e della provincia".

"Ci auguriamo inoltre - propone il presidente di Anp Lazio - che i banchi in buone condizioni siano riciclati in biblioteche, parrocchie o strutture che li richiedono e ne hanno bisogno. Non mandati alla discarica". "Rimarcabile l'iniziativa dell'Istituto paritario Pio IX, all'Aventino, nella Capitale - segnala Rusconi - Regalano 30 banchi monoposto alle scuole statali che ne hanno bisogno".

di Roberta Lanzara