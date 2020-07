Covid Veneto, nuova ordinanza fino a 15 ottobre

(Afp)

"Oggi firmo un’ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 ottobre, data di scadenza dello stato d’emergenza". Lo annuncia Luca Zaia, governatore del Veneto. "Questa ordinanza lascia una finestra per l’8 di agosto: il decreto legge approvato dal governo prevede l’approvazione di un dpcm entro 10 giorni. Se non cambia nulla, perché il dpcm potrebbe essere la semplice proroga di quello in vigore, non ci saranno modifiche. Altrimenti, vedremo", chiarisce.