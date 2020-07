Migranti, nuove disposizioni di Musumeci ai prefetti

Fotogramma /Ipa

Nuove disposizioni per i Prefetti siciliani nella ordinanza emessa nella tarda serata di ieri dal governatore siciliano Nello Musumeci sul fronte migranti. Il Presidente ha aggiunto due commi all’articolo 1 della Ordinanza precedente emessa il 14 luglio e che riguarda proprio i rappresentanti del governo nell’isola. Nel comma 3, Che è stato aggiunto ieri sera, in particolare, si legge: "Nel caso in cui le Autorità di governo non abbiamo predisposto adeguate ‘navi quarantena’, ovvero nel caso in cui le stesse sono complete nel numero massimo dei posti disponibili, il prefetto competente per territorio attiva le procedure previste per la distribuzione dei migranti sull’intero territorio nazionale informando il Ministero dell’Interno e individua una struttura per l’eventuale ospitalità dei migranti in transito verso altre destinazioni".

E nel comma successivo: "Al fine di evitare assembramenti di persone anche alla luce del crescente contagio tra i cittadini stranieri giunti sul territorio è fatto divieto di indovinare qualsivoglia struttura di passaggio in contrasto con le linee guida nazionali sulla distanza minima di 1,5 metri tra ciascun ospite".