Ufo, appello di Cun e Cifas al Parlamento: promuovere iniziative di ricerca

Il Parlamento promuova un'iniziativa di ricerca sugli Ufo. A chiederlo sono il Cun, Centro Ufologico Nazionale e il Cifas, Consiglio della Federazione Internazionale di Studi Avanzati.

"Negli Stati Uniti questi ultimi mesi sono stati caratterizzati dal manifestarsi di un elevato livello d’attenzione istituzionale in merito al fenomeno UFO/UAP che ha visto il succedersi di iniziative senza precedenti, quali molteplici audizioni presso il Senato di piloti militari e funzionari di Intelligence, istituzione di una task force per lo studio del fenomeno da parte della Marina e redazione da parte della stessa Arma di nuove procedure ad uso dei piloti per la riportazione di incontri con UFO/UAP. Considerato che anche in Italia come peraltro nel resto del mondo il fenomeno UFO/UAP continua ormai da molti decenni a manifestarsi, che la sua natura tuttora sconosciuta pone potenziali problemi di sicurezza nazionale così come del traffico aereo che non possono continuare ad essere ignorati", il Cun e il Cifas "congiuntamente auspicano che il Parlamento italiano si faccia promotore di specifiche iniziative d’indagine e ricerca sul fenomeno UFO/UAP".

Una ricerca "che potrebbe produrre importanti ricadute positive per il Paese per via del suo elevato potenziale di innovazione scientifica", sottolineano Roberto Pinotti, presidente del Cun e Vladimiro Bibolotti, presidente del Cifas.