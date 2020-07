Zaia: "Io e Crisanti? Come Cornelia e Tiberio Gracco"

Andrea Crisanti (Fotogramma)

Luca Zaia come Cornelia, il professor Andrea Crisanti come Tiberio Gracco. Il governatore del Veneto risponde con una citazione alla domanda sui rapporti con il responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova. "Pace fatta con Crisanti? E' una domanda impropria per chi non ha mai litigato. Non ho mai fatto polemica", dice Zaia nel briefing alla Protezione Civile del Veneto. "Io sono come Cornelia la madre dei Gracchi: 'Ecco i miei gioielli', disse presentando i figli. Siamo grati agli scienziati per il contributo", aggiunge.