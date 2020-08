Milano, uomo trovato morto su una panchina

(Fotogramma)

Poco prima delle sette il cadavere di un uomo di 35 anni è stato trovato su una panchina di un parchetto nei pressi di via Ernesto Breda angolo via Uguzzoni, a Milano. L'uomo, un extracomunitario, aveva con sé i documenti, e non è un senzatetto. Sul corpo non aveva segni di violenza, e il 118 ha pensato a un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Milano per indagare sulla sua morte.