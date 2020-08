Ostia, far west a via Vasco De Gama: lite finisce a colpi di pistola

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Far west a Ostia in via Vasco De Gama dove nel pomeriggio è scoppiata una lite tra due uomini del posto, entrambi con precedenti per droga e rapina. E accaduto intorno alle 16. Uno dei due, un 47enne, era in strada mentre l’altro era affacciato al balcone. Al culmine del dissidio il 47enne ha esploso ben 8 colpi di pistola. Sul posto è arrivata poco dopo la polizia e gli agenti delle Volanti e del commissariato di Ostia hanno arrestato il 47enne. Al momento sono in corso accertamenti. La pistola è risultata rubata.