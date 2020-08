Pregliasco: "Stop distanziamento su treni rischioso salto in avanti"

Foto Fotogramma

"Devo dire che sono rimasto stupito: la fine del distanziamento sui treni mi sembra un salto in avanti non concordato, senza un razionale e una pianificazione". Ad intervenire sulla questione è il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, che parlando con l'Adnkronos Salute non nasconde la sua preoccupazione. "Il virus, come abbiamo visto, circola ancora, con ondulazioni da monitorare attentamente, centinaia di nuovi focolai e casi in crescita. La decisione di porre fine al distanziamento sui treni rischia di contribuire al riaccendersi dei contagi", conclude.