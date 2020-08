Covid, chiuso un altro stabilimento a Sabaudia

Foto di repertorio (Fotogramma)

Stop per un altro stabilimento balneare a Sabaudia. "La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di altro stabilimento balneare per positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Sono "in corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali".

Covid, Sabaudia: contagiati 5 contatti dipendente chiosco positivo