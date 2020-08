Strage Bologna, Maurizio Costanzo: "Non arriveremo mai alla verità, sono pessimista"

(Fotogramma)

Della strage di Bologna "quel che davvero mi è rimasto impresso è che la verità vera non si è trovata". Lo dice all'Adnkronos il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che aggiunge: "Sono pessimista, non arriveremo mai alla verità, come per Ustica. Tragedie che ci porteremo dietro fino alla fine”. "Mi ricordo benissimo quel giorno - conclude Costanzo - mi è rimasto impresso Bruno Vespa che si recava con una troupe per documentare la strage".