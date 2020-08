Vasto incendio in ditta trasporti nella bergamasca: "Chiudete le finestre"

Un vasto incendio scoppiato all'una di notte ha distrutto una ditta di trasporti di Costa di Mezzate, nella bergamasca. Occupati nelle operazioni di spegnimento, fin dalla notte, ci sono 19 mezzi dei vigili del fuoco, aiutati dai volontari della protezione civile. Il Comune, in un post su Facebook, invita tutti i cittadini a "tenere chiuse le finestre" in via precauzionale. Un'imponente colonna di fumo, dall'alba, sovrasta l'abitato e la zona industriale dove risiede l'azienda, praticamente distrutta. Sempre il Comune fa sapere che Arpa e Ats stanno facendo i rilievi sull'aria di loro competenza. Non è ancora chiaro il motivo dell'incendio.