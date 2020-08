Coronavirus, in Lombardia 8 morti e 38 nuovi casi

(Fotogramma)

In Lombardia si registrano otto morti nelle ultime 24 ore per il Covid19 e il totale sale a 16.815. A fronte di 7.712 tamponi processati, ci sono invece 38 nuovi casi positivi, di cui sei debolmente positivi e quattro a seguito di test sierologici. Tra guariti e dimessi, il conto complessivo sale 73.676, +164 rispetto a ieri.

Stabili le terapie intensive con nove posti letto occupati da pazienti Covid come ieri. Diminuiscono, secondo gli ultimi aggiornamenti della Regione, i pazienti ricoverati negli altri reparti. Sono cinque in meno rispetto a ieri, per un totale di 153 malati di Covid19 in ospedale.

Nessun contagio in provincia di Lecco e Pavia, in Lombardia, secondo gli ultimi aggiornamenti del Covid19 della Regione. Dei 38 nuovi casi rilevati dai tamponi, dieci sono nel milanese, di cui cinque in città; nove a Bergamo e 4 rispettivamente a Brescia e Cremona. Sono 3 i positivi a Mantova, uno a Sondrio, Varese, Monza, Lodi e Como.