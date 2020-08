Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Altri piccoli sbarchi a Lampedusa. In totale, tra la notte scorsa e l'alba di oggi, sono arrivati una trentina di persona, tutti tunisini, su tre imbarcazioni.

Un centinaio di tunisini che sono arrivati nei giorni scorsi lascerà in queste ore l'isola delle Pelagie per raggiungere, in traghetti, Porto Empedocle (Agrigento) da dove poi saranno trasferiti altrove. La Prefettura di Agrigento ha organizzato un piano di trasferimenti che proseguirà anche nei prossimi giorni, per svuotare il centro d'accoglienza di contrada Imbriacola, dove ci sono circa 800 migranti su una capienza di 95 persone.

Proprio ieri il sindaco Salvatore Martello aveva lanciato un appello al premier Giuseppe Conte per accelerare i trasferimenti annunciando la chiusura dell’hotspot.