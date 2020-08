Milano, rissa in strada ad Abbiategrasso: tre feriti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una rissa in strada ad Abbiategrasso, provincia di Milano, ha mandato in ospedale tre persone, ricoverate d'urgenza con ferite da accoltellamento. Sono tutti uomini, tra i 25 e i 40 anni: la lite è avvenuta intorno alle 3 della notte scorsa, in via Podgora. Un uomo, 40 anni, con lesioni da taglio al collo e alla testa, è stato portato all'ospedale di Magenta. Con lui a Magenta anche un altro del gruppo, con ferite al volto e alla spalla. Il terzo, 25 anni, è stato portato al Policlinico di Milano, con ferite penetranti al collo e all'addome. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, la rissa sarebbe avvenuta tra due gruppi di egiziani, che si sono sfidati, ed è finita con gli accoltellamenti per strada.

L'indagine è ancora in corso per capire il movente dell'aggressione e ricostruire la dinamica. Ai militari risulterebbe anche una quarta persona ferita, ma in modo lieve.