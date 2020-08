Aggredito con l'acido dalla moglie, è grave

Fotogramma

Un 52enne è rimasto gravemente ferito al busto a causa delle ustioni provocate dall'acido muriatico. L'uomo sarebbe stato aggredito dalla moglie che è stata poi arrestata.

Tutto è avvenuto intorno alle 19 per strada nel rione Commenda di Brindisi al culmine di una lite tra i due coniugi, e la scena è stata ripresa dalle telecamere. Le condizioni dell'uomo sono molto gravi e anche la moglie ha avuto necessità di cure mediche per le ustioni alle mani. A suo carico si procede per lesioni gravissime.