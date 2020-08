Covid, 3 morti e 25 nuovi casi in Lombardia

Fotogramma

In Lombardia sono 25 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, di cui 4 'debolmente positivi' e altri 4 emersi a seguito di test sierologici. Lo riferiscono i dati diffusi oggi dalla Regione sull’andamento della pandemia. I decessi sono 3 in più da ieri, 2 agosto, e portano il totale delle vittime in Lombardia a 16.818.

Aumentano le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali lombardi: i pazienti non in terapia intensiva sono a oggi 162, 9 in più rispetto a ieri. Rimane stabile, invece, il numero dei ricoverati in rianimazione: si tratta di 9 persone, senza nessun incremento nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i guariti e i dimessi: in totale sono 73.724 (+48 da ieri), nello specifico 72.259 guariti e 1.465 dimessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.208, 1.320.427 dall’inizio dell’emergenza.