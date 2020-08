Latina, scavalca un balcone e molesta sessualmente anziana

(Fotogramma)

Scavalca il balcone di un piano rialzato e tenta di consumare un rapporto sessuale con una donna anziana dopo essersi denudato ed avere esibito le sue parti intime. E' accaduto a Latina dove un uomo, un ventinovenne francese, è stato arrestato dopo aver tentato di darsi alla fuga spintonando uno degli agenti intervenuti in soccorso della donna.

Il poliziotto ha bloccato il giovane, poi condotto in stato d’arresto presso i locali della Questura, e adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria per rispondere fino al giudizio per direttissima fissato per lunedì mattina.

L'uomo aveva fatto pesanti avances sessuali alla stessa donna, ed era giunto ad aggredirla fisicamente per consumare un rapporto sessuale, per ben tre volte, dallo scorso mese di giugno.