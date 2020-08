Spartan Race, cancellato evento Orte

(Fotogramma)

Salta l'appuntamento con la Spartan Race di Orte. "Nostro malgrado, siamo costretti ad annullare l'evento Spartan Orte, in programma il prossimo 22/23 agosto", si legge sulla pagina Facebook di Spartan Race Italy.

"Noi di Spartan Race Italy insieme ai colleghi Europe, abbiamo messo a punto una serie di protocolli e linee guida nuovi, che potessero permettervi di correre Spartan in sicurezza e con il minor rischio di contagio possibile. Abbiamo rivisto e modificato il percorso, la disposizione ostacoli, la festival area, il programma della giornata e dei volontari, tutto", prosegue la nota.

"Ma, anche dopo tutto il nostro impegno, data la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non sono state rilasciate le autorizzazioni indispensabili al corretto svolgimento dell’evento. Quindi Spartan Orte, e tutti gli eventi ad essa connessa come SpartanKids e HH12HR (Hurricane Heat) non potranno svolgersi".