Zaia: "Via a sperimentazione vaccino covid in Veneto"

"E' partita la sperimentazione del vaccino contro il Covid 19, è avviata in Veneto e in particolare a Verona. Ci porterà al risultato finale e alla somministrazione non obbligatoria del vaccino". Sono le parole del governatore del Veneto, Luca Zaia.

"Generalmente servono 4-5 anni per testare un vaccino, tutto il mondo sta lavorando velocemente", dice il rettore dell'Università di Verona Pier Francesco Nocini. "Oggi nel mondo vengono testati 25 vaccini, 5 sono in fase 3. Abbiamo già idee e dubbi da portare avanti. Inizieremo a metà agosto, fine agosto, la Fase 1. Poi passeremo alla Fase 2 che coinvolgerà da 20 a 40mila persone per arrivare alla Fase 3", aggiunge Nocini.

"Lo studio prevede la somministrazione di 3 dosi di vaccino a circa 90 volontari sani di 18-55 anni, le dosi sono progressivamente crescente. Quindi si passerà a somministrare il vaccino a soggetti potenzialmente più fragili di età superiore ai 65 anni", spiega il professor Stefano Milleri, responsabile del Centro Ricerche Cliniche di Verona. "I soggetti saranno seguiti per circa 6 mesi, in cui verrà fatta tutta una serie di valutazioni anche relative alla risposta immunitaria del vaccino. La sperimentazione si concluderà entro marzo del prossimo anno ma già entro Natale potrebbero essere disponibili dati importanti". "Vorremmo arrivare a fare un regalo per Natale 2021", chiosa Nocini.