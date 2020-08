Il campeggio 'su misura', la novità per le vacanze

(Fotogramma)

Il campeggio su misura per le vacanze 2020. E' l'idea che propone Garden Sharing portale nato nel 2017. La soluzione permette a tutti gli amanti del campeggio di usufruire di spazi all’aperto privati, o in piccoli campeggi, fuori dal caos e in sicurezza, aspetto fondamentale soprattutto quest’anno.

Su Garden Sharing ci sono oltre 10.000 spazi in aree di sosta private o in piccole strutture, come agricampeggi, agriturismi e minicamping: luoghi che gli amanti di van, tenda, roulotte o camper avevano sempre sognato, in spazi isolati o vicini alle mete più ambite.

I Garden Sharer che si possono trovare sul sito sono singoli o piccole aziende che prestano aree attrezzate o giardini, spazi agricoli o boschi, aree verdi e panoramiche, a un costo contenuto e, spesso, con i servizi inclusi, offrendo la possibilità di campeggiare in tranquillità.

"Scegliere Garden Sharing in un momento delicato come quello dell’estate 2020 è una vera opportunità per fare le vacanze anche per chi si sente più insicuro" spiega il fondatore, Mauro Moroni. "Il campeggio è una delle scelte degli italiani, e non solo, per il 2020, perché è economico e consente di entrare in contatto con la natura, dopo tanti mesi in casa. Una vera opportunità, insomma, che può diventare anche uno stile di vita”.