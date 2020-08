Coronavirus Lazio, 17 nuovi casi e nessun decesso

(Fotogramma/Ipa)

Oggi nel Lazio "registriamo 17 casi e zero decessi. Di questi, 6 casi sono di rientro dalla Puglia con un link familiare tra loro. Tre sono i casi di importazione: uno dalla Romania, uno dal Perù e uno dal Bangladesh". A fare il punto sui casi di Covid-19 nel Lazio è l'assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. "Parte la nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio 'Mask Lazio, su la maschera, giù i contagi!'", ricorda D'Amato.

In dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h, "tra questi due uomini di cui uno ora ricoverato all’Umberto I e uno alla Columbus. Un caso riguarda una donna di nazionalità peruviana per la quale è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 - continua - sono 3 i casi nelle ultime 24h, di questi un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in, un uomo con un link a casi già noti e isolati e un caso di una donna ora ricoverata allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi nelle ultime 24h: si tratta di un uomo e una donna di rientro dalla Puglia con mezzi propri; è stata avviata l’indagine epidemiologica. C'è poi una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione all’ospedale Israelitico e il caso di un uomo ora ricoverato al San Camillo".

Infine per quanto riguarda le province, "sono sei i nuovi casi nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registrano cinque casi: si tratta di un uomo di Ferentino individuato in accesso al pronto soccorso di Frosinone, mentre i restanti quattro casi sono un cluster familiare di Cassino, di rientro con mezzi propri dalla Puglia, con link ai casi della Asl Roma 3", precisa l'assessore.

Infine un caso riguarda la Asl di Rieti: si tratta di una donna rientrata con volo dalla Romania. "E' stato avviato il contact tracing internazionale", conclude D'Amato.