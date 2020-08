Getta acido addosso al marito, stabile ma gravissimo l'uomo

Foto Fotogramma

Sono stabili ma gravissime le condizioni dell’uomo di 52 anni ricoverato da ieri pomeriggio nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo che la moglie, una 53enne, gli ha gettato addosso un acido, probabilmente un disincrostante che gli ha provocato ustioni sull’80% del corpo.

E’ avvenuto nel quartiere Commenda. L’uomo, che era seduto in automobile, una Fiat Cinquecento, ha riportato lesioni soprattutto al torace ma anche in altre parti del corpo. I due non sono in fase di separazione, vivono insieme. La donna è stata arrestata da agenti della Squadra Mobile della Questura.